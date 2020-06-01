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اسعار صرف العملات

01.06.2020 07:08 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:

الدولار: 3.49

اليورو: 3.86

الدينار:4.90

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