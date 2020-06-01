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مقتل شاب في مخيم جنين
البنك الدولي: توقعات بانكماش الاقتصاد الفلسطيني بـ 11% والفجوة التمويلية في الموازنة العامة قد تصل الى 1.5 مليار دولار
نقل ترامب الى مخبأ تحت الارض مع ارتفاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة
اسعار صرف العملات
جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد إياد الحلاق في القدس المحتلة
الاحتلال يسلم الشهيد الحلاق ويمنع الصلاة عليه بالأقصى
وزيرة الصحة: تسجيل 4 حالات شفاء من فيروس كورونا لمصابين من بلدة بيت أولا
شغف الفن.. الفنان إياد الجولان: تأثري بالأصوات الجبلية السورية واللبنانية وتضاريس الجولان الجبلية ساهمت في تكوين خامة صوتي
غنام لـوطن: اللجان الأمنية والرقابية ستجتمع للتشديد وفرض تطبيق إجراءات السلامة
"يا عندي يا عند المنسق" .. حملة توعوية على فيسبوك!
وزيرة الصحة لـ وطن: اتخذنا قرارا بالتعايش مع الفيروس وجعله نمط حياة ولن نعود للإغلاق الشامل مرة أخرى
المحرر شادي شلالدة يروي عبر "وطن" تفاصيل أول أيام الحريّة
تخفيف قيود فيروس كورونا في موسكو مع تراجع عدد الإصابات
فيديو .. شاحنة صهريج تهاجم مئات المحتجين الأميركيين
برشلونة يستأنف حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني في 13 يونيو
اسعار صرف العملات
01.06.2020
07:08 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.49
اليورو: 3.86
الدينار:4.90
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