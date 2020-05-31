مستوطنون ينصبون بيتا متنقلا على أراضي التواني جنوب الخليل

وطن: نصب مستوطنون، مساء اليوم الأحد، بيتنا متنقلا "كرفانا"، على أراضي المواطنين في قرية التواني بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، بأن مستوطنين من مستوطنتي "ماعون" و"حفات ماعون"، نصبوا "كرفانا" إلى جانب الخيمة التي نصبوها أمس في المكان.

وأضاف أن عشرات الشبان من المسافر الشرقية ليطا، ولجنة الحماية والصمود في المنطقة، نصبوا خيمة للتضامن مع أهالي قرية التواني وللتصدي للمستوطنين وإرغامهم على مغادرة المنطقة.

يشار إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من هجماتهم على القرية بهدف الاستيلاء على أراضيها لتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة.