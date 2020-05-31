الآلاف يتظاهرون في لندن تضامناً مع السود في الولايات المتحدة

وطن: خرق آلاف المتظاهرين في لندن قواعد الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تضامنا مع السود في الولايات المتحدة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "العدالة لجورج فلويد" الذي توفي أثناء اعتقاله، إذ ضغط رجل الشرطة بركبته على عنق فلويد المكبل اليدين والملقى على الأرض خلال القبض عليه. وكانت آخر كلماته "لا أستطيع التنفس".

وجثا المحتجون على ركبهم في ميدان ترافلغر سكوير بوسط لندن مرددين تلك الكلمات، و "لا عدالة.. لا سلام" و " لافتات "لا مكان للعنصرية".

واُتهم الضابط ديريك شوفين بقتل فلويد، كما فُصل من وظيفته.

وتظاهر آخرون أيضا خارج مقر السفارة الأمريكية وسط العاصمة البريطانية. وهتف المتظاهرون "حياة السود مهمة"، وذلك في إشارة إلى حملة مدنية تحمل نفس الشعار للدفاع عن حقوق السود في الولايات المتحدة.

وتسببت وفاة فلويد يوم الإثنين في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها غضب كامن لدى السود من طريقة تعامل الشرطة معهم، وفقا لمنظمات حقوقية.