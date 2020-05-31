مصطفى البرغوثي يؤدي واجب العزاء في شهيد القدس إياد الحلاق ويؤدي الصلاة في المسجد الأقصى

وطن: زار الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عصر الأحد، خيمة العزاء المقامة في وادي الجوز في القدس المحتلة، وأدى واجب العزاء في شهيدها الشاب اياد الحلاق الذي تم اغتياله بدم بارد وبوحشية عنصرية من قبل جنود الاحتلال رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما زار البرغوثي المسجد الأقصى وأدى الصلاة فيه في أول يوم تفتح فيه أبوابه منذ بداية وباء الكورونا، وقدم البرغوثي يرافقه نشطاء من المبادرة الوطنية، واجب العزاء لعائلة الفقيد الراحل ابن القدس البار سامح جارالله.

وقال البرغوثي "رغم المنع المفروض علينا استطعنا أن نصل اليوم إلى القدس لنؤكد حقنا في عاصمتنا الأبدية ولنعبر عن مشاعر الغضب والحزن الذي عاشها كل الشعب الفلسطيني وهو يستمع لصوت أم اياد الحلاق التي ثكلت في ولدها الذي تعرض للقتل الوحشي دون مبرر سوى عنصرية المحتلين" وأشار البرغوثي الى حملة القمع التي قام بها جنود الاحتلال اليوم لمنع إحياء ذكرى المناضل المقدسي الفلسطيني فيصل الحسيني وضد محاولات الحراك الشبابي تنظيم تظاهرة احتجاجا على اغتيال الشهيد إياد الحلاق".

وأضاف البرغوثي أن القدس تتعرض لحملة شعواء من الاعتقالات والتنكيل في إطار هجمة الاحتلال للضم و التهويد وفرض صفقة القرن المرفوضة من كل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إجراءات الاحتلال لن تكسر إرادة الحرية لدى شعبنا و لن تغير حقيقة أن القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية.