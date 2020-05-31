الاحتلال يسلم الشهيد الحلاق ويمنع الصلاة عليه بالأقصى

وطن: سلمت سلطات الاحتلال مساء الأحد جثمان الشهيد إياد الحلاق مساء اليوم الأحد، ضمن شروط محددة تتعلق بتشييع الجثمان.

كما رفضت شرطة الاحتلال أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد إياد خيري الحلاق في المسجد الأقصى عقب تسليمه لعائلته.

وقال المحامي محمد محمود، "إن الاحتلال رفض أن يصلى على الشهيد في المسجد الأقصى، وقامت بتحديد مسار التشييع من مركز قيادة شرطة الاحتلال القطرية في القدس، لينقل بواسطة سيارة إسعاف فلسطينية إلى مستشفى المقاصد ليكفن، ثم لبيته في حي واد الجوز لإلقاء نظرة الوداع، وبعدها ينقل إلى باب الأسباط الخارجي ليصلى عليه قبل أن يتم نقله عبر مقبرة اليوسفية إلى مقبرة باب الساهرة في شارع صلاح الدين لدفنه".

وأضاف المحامي نقلًا عن الطبيب أشرف القاضي المشرف على تشريح الشهيد الحلاق أن رصاصتين بالبطن والقفص الصدري أصابته الأمر الذي أدى إلى استشهاده.

واستشهد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص جنود الاحتلال صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مؤسسة "ألوين" للتعليم الخاص في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.