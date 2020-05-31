حماس: الاحتلال يغطي على جريمة إعدام الشهيد الحلاق بتحقيقات وهمية

وطن: قال حركة حماس إن تصريحات قادة جيش الاحتلال عن إجراء تحقيق حول تعمد إعدام الشهيد إياد الحلاق، هي محاولة للتغطية على هذه الجريمة البشعة.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، الأحد، أن كل التحقيقات التي قام بها الاحتلال مع القتلة من جنوده ومستوطنيه، انتهت ببراءة المجرمين، وهي تحقيقات وهمية تهدف للتهرب من الملاحقة القانونية الدولية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيعاقب القتلة باستمرار ثورته ومواصلة نضاله، حتى طرد المحتل من كل الأرض الفلسطينية.