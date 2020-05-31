"النقل والمواصلات": مديريات الترخيص ستفتح ابوابها امام المواطنين حتى الساعة 6 لتجديد رخص الشخصية والمركبات

وطن: أعلنت وزارة النقل والمواصلات اليوم الأحد، أن تم تمديد العمل في مديريات النقل والمواصلات امام المواطنين حتى الساعة 6 مساءً طوال أيام الاسبوع، لتجديد رخص القيادة الشخصية ورخص المركبات فقط.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن العمل بهذا القرار يبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 1-6-2020 حتى مساء يوم الثلاثاء 30-6-2020.

وأوضحت ان العمل في مديريات رام الله و البيرة، الخليل، نابلس، وبيت لحم.