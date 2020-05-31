"العمل الزراعي" ينهي إنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوي السائل

وطن: أنهى اتحاد لجان العمل الزراعي خلال النصف الأول من العام الجاري توزيع 35 وحدة إنتاج سماد عضوي سائل على امتداد حوالي 300 دونم في مناطق مختلفة من محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس، قلقيلية، جنين وقرى شمال غرب القدس، وذلك ضمن برنامج الإدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر الأرض والمياه.

ويشكل هذا الإنجاز نتاج عمل متواصل لسنوات مضت أفضت إلى تطوير وحدات لإنتاج السماد الحيوي من اﻟﻤواد العضوية اﻷوﻟﯿﺔ من ﻤﺨﻠﻔﺎت ﺤﯿواﻨية مثل روث اﻟﺤﯿواﻨﺎت، ومخلفات ﻨﺒﺎﺘﯿﺔ مثل ﺒﻘﺎﯿﺎ اﻟﺤﺼﺎد، ﻗش اﻷرز، ﺒﻘﺎﯿﺎ اﻟذرة، اﻟﻘطن، ﻨواﺘﺞ ﺘﻘﻠﯿم اﻷﺸﺠﺎر، اﻟﺜﻤﺎر اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ، ﺒﻘﺎﯿﺎ ﻤﺤﺎﺼﯿل اﻟﺨﻀراوات إضافة إلى مخلفات المطبخ العضوية.

ويأتي إنشاء هذه الوحدات ضمن مشروع كضرورة بسبب نضوب اﻟﻤوارد اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ، واﺴﺘﺸﻌﺎر ﺨطر اﻟﺘﻠوث اﻟﺒﯿﺌﻲ، حيث ﺒﺎت ﻤن اﻟﻀروري اﻟﺒﺤث ﺒﺸﻛل ﺠدي ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺠدﯿدة ﻟﻠطﺎﻗﺔ أﻛﺜر صداقة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ كالسماد واﻟﻐﺎز اﻟﺤﯿوي، اﻟذي من شأنه المساهمة في إنهاء معاناة أﻫﺎﻟﻲ اﻟرﯿف والمزارعين ﻤن ﺤﯿث ﺘﺨﻔﯿف ﺠﻬد اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻟﻨﻔﺎﯿﺎت وﺘﺄﻤﯿن وﻗود وﻛﻬرﺒﺎء وﺴﻤﺎد ﻨظﯿف عضوي سائل ﺨﺎﻟﻲ ﻤن اﻟرواﺌﺢ واﻟﺤﺸرات واﻟﺠراﺜﯿم وﺒذور اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻐرﯿﺒﺔ، إلى جانب اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﯿﺌﺔ ﻨظﯿﻔﺔ، وتحقيق دخل إضافي للفلاح، حيث يساهم ﺒذﻟك السماد واﻟﻐﺎز اﻟﺤﯿوي ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟرﯿفية.