الشركة الفلسطينية للسيارات تطلق أجدد حملاتها "ابدأ أقساطك في 2021" على أجدد المركبات من Hyundai

وطن: أطلقت الشركة الفلسطينية للسيارات حملة "ابدأ اقساطك في 2021" على موديلات متعددة من هيونداي . ابتداء من 11 من شهر مايو والتي تشمل فترة سماح ستة أشهر و تقسيط مباشر لمدة ثمان و اربعون شهراً و تأمين وترخيص مجاني اضافة لإمكانية تبديل السيارة المستعملة ضمن شروط الحملة. العرض يشمل طرازات متعددة من المركبات و الأبرز منها مركبتي IONIQ Hybrid و KONA Hybrid الاقتصاديتين لاعتمادهم على وجود محركين ميكانيكي وكهربائي.

وأوضح المدير العام للشركة الفلسطينية للسيارات رامي شمشوم " نرغب بتوفير التسهيلات المادية لزبائننا عبر تأجيل الأقساط لتبدأ بعد ستة أشهر من الشراء و التقسيط المريح الذي يصل لثماني و أربعين شهرا، و خاصة بالظروف الاقتصادية الحالية التي نمر بها آملين جميعاً أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة بالقريب العاجل".

و أضاف شمشوم أن الشركة الفلسطينية للسيارات تتبع إجراءات الوقاية والتعقيم المعلن عنها من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والشركة الأم Hyundai Motors، للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا في مراكز الصيانة ومعارض البيع كافة حيث نحرص على التعقيم المستمر للمراكز جميعها و ارتداء الكمامات من قبل الجميع بشكل دائم و تقليل التداول الورقي بين المتواجدين سواء الموظفين أنفسهم أو عملائنا الكرام. بالإضافة الى تعقيم المركبات المتواجدة في المعارض والمركبات التي تخضع للصيانة قبل وبعد صيانتها عبر مواد مضمونة من قبل الجهة المصنعة للحفاظ على الجودة المصنعية.

يُشار إلى أن الشركة الفلسطينية للسيارات هي الوكيل الرسمي لشركة Hyundai Motors في فلسطين، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للإستثمار-أيبك.