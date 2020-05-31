قطر: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 57 ألف حالة

وطن: أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 1648 إصابة جديدة، كما تم تعافي 4451 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 30290 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 38".

وكشفت وزارة الصحة أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين الأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن البلاد لا تزال حاليا في مرحلة ذروة تفشي الفيروس والتي تشهد عادة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيّد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

المصدر: صحيفة الشرق