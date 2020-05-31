مركز حملة يصدر دليل "اعرف حقوقك الرقمية"

وطن: أصدر "حملة-المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ"، الأحد، دليلاً حول الحقوق الرقمية الفلسطينية تحت عنوان "اعرف حقوقك الرقمية".

ويهدف هذا الدليل لتزويد الفلسطينيين بالمعلومات والمصادر حول حقوقهم الإنسانية باستخدام الإنترنت، والمخاطر التي يواجهونها، والسبل التي يمكنهم بها حماية أنفسهم عبر الإنترنت في ظل الانتهاكات والتقييدات المتزايدة التي يمر بها الفلسطينيون.

ويوضح الدليل أن هذه الحقوق الرقمية ما هي إلا امتداد لحقوق الإنسان في الإنترنت التي يجب أن يتمتع بها أي شخص دون تمييز، ويشير إلى ضرورة اعتراف الدول بهذه الحقوق، واحترامها، وحمايتها، وتعزيزها بتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

وتتضمن حقوق الإنسان الأساسية على الإنترنت، الحق في الوصول للإنترنت، الحق في حريّة التعبير والرأي والمعلومات، الحق في الخصوصية وحماية البيانات، وكذلك الحق في التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات والمشاركة.

ويأتي هذا الدليل إنطلاقا من حقّ كل شخص بأن يعي حقوقه وماهيّتها، والمستلزمات التي تقع على عاتق مختلف الجهات الفاعلة لحماية هذه الحقوق.

ويستعرض الدليل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون ، بوجه الخصوص، على الإنترنت، من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وشركات التكنولوجيا الرقمية كذلك، ويقدم الدليل جملة من الوسائل التي تمكّن المستخدم من حماية نفسه وبياناته باتباعها.

ويأتي هذا الدليل ضمن عدد من الإصدارات والتدريبات والحملات التي يعمل حملة عليها بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين في فضاء الإنترنت.