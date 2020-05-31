محافظ قلقيلية: إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حجة

رام الله- وطن: أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد المخالطين للعامل من بلدة حجة الذي تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا يوم أمس.

وقال رواجبة في تصريح صحفي له صباح اليوم الاحد: "بخصوص الـ 47 عينة التي تم سحبها من بلدتي حجة والفندق ومناطق أخرى هي سليمة ومعافاة والحمد لله".

وأضاف، أوعزنا للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب والمخالطين وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء.

وأهاب اللواء رواجبة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتباعد، واتاحة المجال امام الطواقم العاملة لاستكمال مهمتها.