الاحتلال يعتقل مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وثلاثة مواطنين آخرين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت قوس، وعبادة نجيب أحد نشطاء حركة "فتح"، في اعقاب اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أيهود غليك، لباحات المسجد الأقصى، إلى جانب عشرات المستوطنين في مجموعات متلاحقة انطلاقا من باب المغاربة، بعد ساعات في فتح الأوقاف الإسلامية لأبواب المسجد للصلاة بعد اغلاق لمدة 70 يوما، بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الاعور بعد ان داهمت منزله في حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس، وطارق أبو صبيح ويعمل حارسا في الاقصى.