مستوطنون يقتحمون "الاقصى" والاحتلال يعتقل شابين وفتاة من باحاته

وطن: اقتحم 75 مستوطنا، اليوم الاحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين وفتاة كانوا يتواجدون في باحات المسجد، خلال اقتحام المستوطنين لها.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت يوم أمس السبت، إلى اقتحام الاقصى بأعداد كبيرة بعد فتحه لأول مرة امام المصلين بعد 70 يوما من اغلاقه بسبب ازمة فايروس كوورنا.