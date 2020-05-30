سوريا تتسلم دفعة من طائرات "ميغ 29" المتطورة والمحدثة من روسيا

وطن: تسلَّم الجيش السوري، السبت، دفعة من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز (ميغ 29) من روسيا لتبدأ في الأول من الشهر المقبل تنفيذ المناوبات في الأجواء السورية ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت وكالة ( سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إن تسليم الطائرات "جرى ضمن احتفال خاص في قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روسيا في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا".

وأضاف المصدر إن "الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية ، حيث سيبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات في الأجواء السورية اعتباراً من الأول من حزيران المقبل".

وبرزت روسيا كداعم دولي رئيسي لسوريا خلال حرب أهلية استمرت أكثر من تسع سنوات.