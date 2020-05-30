الأسير سامي جنازرة.. 3 أسابيع من الإضراب عن الطعام

وطن: يواصل الأسير الإداري سامي جنازرة (47 عاماً) الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 20 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي من دون تهمة أو محاكمة.

والأسير جنازرة، من سكان مخيم الفوار بالخليل، لا يزال معزولاً في سجن النقب الصحراوي، وتم نقله إلى عزل "أيلا"، وهو ممنوع من زيارة ذويه ومحاميه للاطلاع على وضعه الصحي.

واعتقل الاحتلال الأسير سامي جنازرة في سبتمبر 2019، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر. وكان خاض في سجون الاحتلال إضراباً عام 2015/ 2016 استمر 76 يوماً. كما خاض إضراباً عام 2017 استمرّ 43 يومًا، علماً بأنه أب لأربعة أطفال؛ أصغرهم "محمد" الذي وُلد حديثا وهو في الأسر.