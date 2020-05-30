كورونا في دولة الاحتلال.. 284 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة

وطن: أفادت وزارة صحة الاحتلال، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى أكثر من 17 ألف إصابة بعد تسجيل حالات جديدة، فيما استقرت أعداد الوفيات عند 284 وفاة.

وأعلنت صحة الاحتلال، مساء السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد إلى 1917، في أعقاب تسجيل 14 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية مقابل تعافي خمسة مرضى فقط.

ووفقًا للمعطيات الصادرة، فإن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا، ارتفع إلى 17012 من بينهم 284 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 42 بحالتهم متوسطة و36 بحالة خطيرة من بينهم 34 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويستدل من المعطيات ارتفاع الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 8.21%، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" ظل مستقرًا عند الرقم 284، إذ لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.