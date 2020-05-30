لماذا لم يأبه العالم بإعلان الرئيس؟

كتب: ناصر دمج (*)

الاستخفاف العالمي بالإعلان الفلسطيني عن التحلل من الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي والادارة الامريكية، بتاريخ 19 أيار 2020م، ينبع من عدم جديته، بدلالة إنه لم يولد أي رد فعل عربي أو إقليمي أو دولي، وهذا يعود للعديد من الأسباب ومنها:

1- لأنها ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن التنصل من الاتفاقات مع الإسرائيليين، على الرغم من إنه يمكن اعتبار الإعلان الأخير للرئيس أبو مازن الأكثر جدية.

2- الإعلانات السابقة للرئيس نفسه، دفعت دوائر صنع القرار ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، لدراسة أثار الإعلان الجدي مستقبلاً على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك الأبعاد القانونية، فوجدوا أنه لا يمكن للسلطة التحلل من اعترافها بدولة الاحتلال الإسرائيلي عملاً بنص المادة رقم (6) من اتفاقية مونتيفيديو لسنة 1933م، التي تشترط عدم الرجوع عن الاعتراف بالدول، في حين أنه بمقدور (إسرائيل) التنكر لاعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، لأنه جاء بصيغة الإعتراف بكيان سياسي أو ثوري، فرضه الأمر الواقع، القابل للتغيير مستقبلاً، ولم يكن إعترافاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وفقاً لرسائل الاعتراف المتبادل بين رابين وعرفات.

3- يستدل على عدم الجدية الفلسطينية الخاضعة لمياكروسكوبات العالم، من المعالجة القانونية البائسة للإعلان، الذي لم ينتظم عبر مساراته القانونية الناظمة لقرارات الدول، فلم يأتي الإعلان بصيغة بيان سياسي يعتد به، ولم يصار إلى تمريره كقرار سيادي صادقت عليه المؤسسات الدستورية ومنها المجلس التشريعي، والمجلسين الوطني والمركزي، مضاف لذلك عدم نشره في الجريدة الرسمية.

هدر المكانة الدولية المساندة

من اللحظة الأولى لإنفصال مسار أوسلو عن مسار مفاوضات واشنطن العلنية في عام 1993م، حرم القائمون على ذلك العمل، وفي مقدمتهم المغفور له "ياسر عرفات" أنفسهم من مظلة الحماية الدولية، ومن خبرات المنظمة الدولية في إدارة وتنظيم التسويات وحل النزاعات، وخالفوا مبدأ علنية المفاوضات المتفرع عن مبدأ علنية الاتفاقات، وأداروا ظهرهم لمبدأ سمو ميثاق الأمم المتحدة، ولقواعد تسوية المنازعات الدولية، وتخلوا عن قاعدة التكافؤ في المعاهدات، ومبدأ نسبية الأثر الملزم عملها، وقاعدة بطلان التقسيم الإجباري للإقليم، ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحق الاسترداد، وقاعدة بقاء الشيء على حاله.

وبني على ذلك، أن تمسكت دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعها الولايات المتحدة، برفضهما تسجيل اتفاق أوسلو في الأمم المتحدة؛ لما لذلك من تبعات ملزمة للموقعين على أي اتفاق يتم إيداعه لدى الأمم المتحدة، ليس أقل تلك التبعات تحول الأمم المتحدة كمرجعية تحكيم بين أطراف الاتفاق عند وقوع الخلافات، ووافق عرفات على أن تكون لجان الإرتباط والتنسيق المدني والعسكري بديلاً لهيئات الأمم المتحدة في حال نشوء الخلافات.

وبهذا انتهكت منظمة التحرير الفلسطينية المادة (120) من ميثاق الأمم المتحدة، الداعية إلى ضرورة تسجيل المعاهدات الدولية لأن كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة، يجب أن يسجل في أمانة الهيئة، وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن، كما تقرر قواعد إجراءات التسجيل، بل بواسطة الراعين والطرفين؛ وهذا يعني النشر في المجلدات الخاصة بمجموعة المعاهدات الدولية، ولم يتم تسجيل كل الاتفاقات بل ثلاث منها، وهن: اتفاق شرم الشيخ 4 أيلول 1999م، ومذكرة التفاهم في (واي ريفر) و (واي بلانتيشن) بتاريخ 23 تشرين أول 1998م.

المآرب الإسرائيلية من عدم الإيداع

إن عدم تسجيل اتفاق أوسلو حسب الأصول لدى هيئة الأمم المتحدة، تسبب بنزع الغطاء الدولي عن الاتفاق، وحرم الطرف الفلسطيني من فرص الاستفادة العملية من مؤسسات الأمم المتحدة في فض هذه المنازعات، ما ألحق بمنظمة التحرير وبورثتها ظلماً عظيم الأثر لا يمكن معالجة أثاره أبداً.

خلاصة

إن تصويب هذا الوضع يحتاج لخطوة ثورية وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية، تشكل تطويراً لرفض الرئيس أبو مازن العلني والصريح لصفقة القرن ولغيرها من صنوف الضغوط التي مورست عليه، وهي القائمة على قول (لا) مدوية لإسرائيل والولايات المتحدة.

الأمر الذي حطم فرضية أن الدول الصغيرة مجبرة على الانصياع لمشيئة الدول الكبرى؛ وأثبت للعالم بأن الوزن النسبي للدول، ليس قيداً ولا قدراً تذوب في نطاقه مهارات قادة الشعوب المكلفين بتخليصها من محنها وأغلالها التي تعيق انعتاقها.

ما شكل نقطة توقف لدى العديد من دول العالم، التي أبهرها الأداء الفلسطيني على قلة خياراته المادية، لكن حسن الفطنة والتدبر؛ وعبقرية الاستثمار في أصغر العناصر المتاحة، وإلباس كل حالة لبوسها المناسبة؛ وتوظيف الوزن الفلسطيني النسبي، بما يخدم المرامي الاستراتيجية للكفاح الوطني، كان له عظيم الأثر في بلورة موقف سياسي عنيد؛ بدد اعتقاد الآخرين بأنه من حقهم التضحية بنا ليحققوا مآربهم الخبيثة.

واستكمالاً لذلك، يجب متابعة إنفاذ إعلان التحلل من الاتفاقات عبر تمريرها في ممراتها الدستورية السليمة، وإرجاع الصراع مع المحتل الإسرائيلي إلى سيرته الأولى، وهذا لا يعني حل السلطة إنما تغيير وظيفتها الوجودية من سلطة أمنية تقدم خدمات مجانية وأخرى بالأجرة للمحتل، إلى سلطة تحرر وبناء، إستناداً لحقها الذي خوله إياها القانون الدولي في مقاومة المحتل وكنسه من الديار، وهذا يتطلب إعادة هيكلة السلطة وتصفية كل كيان أمني أو مدني أو عسكري لعمله صلة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتصميم استراتيجية تنمية تحت الاحتلال، وتمكين الفئات الهشة من خلال خطة استثمار واسعة النطاق في المجال الزراعي والعودة للاقتصاد الطبيعي.

* باحث ومؤرخ فلسطيني

(مدير وحدة الدراسات والأبحاث في نادي الأسير الفلسطيني)