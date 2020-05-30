عشرات حالات الاختناق في مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت في القرية عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعندي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.