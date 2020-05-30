مجلس القضاء لوطن:تأجيل الأقساط المستحقة على المدينين خلال فترة كورونا باستثناء النفقة الشرعية وفي حال أُثبتت قدرة المدين على الدفع

وطن: بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار مع قضاة التنفيذ آليات التعامل مع الأقساط المستحقة على المدينين خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري وتعطل الأعمال في أشهر آذار ونيسان وأيار.

وقال مدير عام مجلس القضاء الأعلى القاضي اسعد الشنار لـوطن، إنه مع وقف عجلة الحياة ووقف المدد القانونية في أزمة كورونا، كان لابد من وضع حلول خلاقة من قضاة التنفيذ في التعاطي مع هذه الاقساط المتراكمة، بالتالي كان التوجه العام ان يتم تأجيل هذه الاقساط الى ما بعد نهاية الاقساط المجدولة اصلا على المدين، بحيث يتم جدولتها بعدها، لكن ذلك يحتاج لأن يقوم المحكوم عليه بالتقدم بطلب للمحكمة في ذلك.

وفي حال اثبت الدائن أن المدين قادر على الدفع، أوضح الشنار أنه اذا اثبت ان المدين كان قادرا على دفع الاقساط ولم يتأثر بالأزمة، يمكن التنفيذ عليه، لكن هذا يخضع أولا للسلطة التقديرية للقاضي، وثانياً أن يقوم المحكوم له "الدائن" باثبات أن المحكوم عليه "المدين" قادر على الدفع.

وبيّن الشنار أيضاً أن تأجيل الأقساط لما بعد انتهاء الأقساط المجدولة، لا ينطبق على الدفعات الشهرية المتعلقة بالنفقة الشرعية.

وقد استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار إلى التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، وآليات التعامل مع الأقساط المستحقة على المدينين خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري وتعطل الأعمال في أشهر آذار ونيسان وأيار، وذلك خلال ورشة عمل انعقدت، اليوم السبت، في قاعة المركز الإعلامي القضائي وحضرها كافة قضاة التنفيذ في الضفة.

وتطرق القضاة إلى تحديات تواجههم، اضافة إلى مسألة آليات تخفيض عدد القضايا التنفيذية المدورة في دوائر التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المتروكة التي لم يراجع بشأنها أي من طرفي الخصومة منذ سنوات، بالإضافة إلى ظاهرة تسوية الدين بين الدائن والمدين خارج الدائرة، دون تسديد الملف التنفيذي.

وطالب القضاة في مداخلاتهم بضرورة تدريب الموظفين الإداريين وتطوير قدراتهم.

وناقشت ورشة العمل آليات التعامل مع الملفات المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ.

بدوره شدد المستشار أبو شرار على ضرورة الالزام بالبروتوكل المعلن من وزارة الصحة فيما يتعلق بالمحاكم والعمل الجاد لمنع حصول اكتظاظ في كافة الدوائر القضائية. وأشار إلى أن العمل جار لمعالجة التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بالمباني غير الملائمة لمتطلبات التقاضي، فضلا عن الحاجة الملحة لتعديل قانون التنفيذ الحالي لمعالجة الثغرات القائمة.