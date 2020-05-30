5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: يدخل اليوم السبت، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير إياد أحمد حسين الفواغرة (40 عامًا) من مدينة بيت لحم، المحكوم بالسجن 27 عامًا، قضى منه 15 عاماً بعد اعتقاله عام 2005.

الأسير عامر زياد محمد حمد (32 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 19 عامًا، قضى منه 14 عاماً بعد اعتقاله عام 2006.

الأسير خالد محمد جمال محمد العناتي (42 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 18 عامًا، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير علاء سمير محمد عكوبة من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عاماً، قضى منه عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2010.

الأسير أحمد إحسان علي الشنا (27 عامًا) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في السجون.