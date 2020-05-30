3 مصابين في جريمتي إطلاق نار في قرية كابول بالداخل المحتل

وطن: أصيب 3 أشخاص بجراح، ليل الجمعة – السبت، جرّاء جريمتي إطلاق نار في قرية كابول.

والمصابون شبان أعمارهم 18 و22 و30 عامًا.

وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ جراح الشبّان تتراوح بين طفيفة ومتوسّطة.

وأسفرت إحدى الجريمتين عن إصابة شابين (22 و30 عامًا)، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أثناء تحقيقاتها في الجريمة سمعت إطلاق نار في القرية ورصدوا سيارة مشتبهة. "ورغم طلب الشرطة من سائق السيارة التي أطلقت النار التوقّف، إلا أنه فرّ من المكان حتى قطعت عليه الشرطة الطريق".

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص أعمارهم 19 و46 و31 عامًا من القرية، وعثرت على مسدّس وذخيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستطلب من المحكمة في حيفا، مساء اليوم، السبت، تمديد اعتقالهم.

وزعمت أنها حدّدت مشتبهين آخرين وسيجري اعتقالهم قريبا. وتدعي الشرطة أن خلفية إطلاق النار هي نقاش حاد بين عائلين في البلدة.

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 29 شخصا في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل من بينهم 5 نساء في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء.

وقُتل في العام الماضي 93 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 14 امرأة في العام 2018.

(عرب 48)