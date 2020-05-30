78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة

رام الله- وطن: يتوجه 78400 طالب في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القدس والخارج، اليوم السبت، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة ضمن إجراءات احترازية ووقائية .

ويؤدي الطلبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام في ظروف استثنائية في ظل وجود فيروس "كورونا" المستجد.

وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اعلن عن خطّة عقد امتحان الثانوية العامة، التي تضمنت إضافة إلى الجوانب التعليمية، حزمة من إجراءات الصحة والسلامة، والحماية للطلبة، والعاملين في الامتحان، استناداً إلى بروتوكول صحي خاصّ بامتحان الثانوية العامة لهذا العام.

وحدّدت الخطّة الأدوار والمهامّ الموكلة لكلّ الوزارات والجهات ذات الصلة، بما فيها وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والحكم المحلي، والداخلية، والاتصالات، والمواصلات، والخارجية، والريادة.

واحدثت وزارة التربية زيادة كبيرة في أعداد قاعات الامتحان، وأعداد المراقبين؛ من أجل التخفيف على الطلبة عناء التنقل في هذه الظروف، ومن أجل الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، والوقاية المعتمدة من وزارة الصحة، كما أمنت التنظيف والتعقيم وَفق الأصول لجميع مرافق الامتحان وفي المراكز كافة.

وأعدت "التربية" نشرات إرشادية، ولوائح إجرائية لكلّ من الطلبة، والمراقبين، ومديري القاعات، ولجان الصحة المدرسية، وطواقم البلديات والمجالس المحلية التي ستتوفّر الدعم والإسناد لمراكز الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت، امس، إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في قرية عزون عتمة جنوب مدينة قلقيلية، بناء على تعليمات وزارة الصحة .