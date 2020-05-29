صحة الاحتلال: مخاوف من موجة ثانية لكورونا واحتمال تعليق الدراسة

وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تدرس الوزارة وبظل هذا الارتفاع إمكانية تعليق الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية.

وخلال الـ12 ساعة الأخيرة سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، علما أنه قبل ذلك بيوم سجلت 64 إصابة.

وترجح الوزارة أنه حتى منتصف الليل سترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس خلال يوم الجمعة إلى أكثر من 100 إصابة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 165 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 16,987، فيما بلغت حصيلة الوفيات 284، ووصلت الإصابات الحرجة إلى 37، أما الحالات التي تتلقى التنفس الاصطناعي كاملا فبلغت 36 حالة.

وذكرت الوزارة أن هذه أعلى حصيلة تسجل منذ بداية الأسبوع الجاري، علما أن الأيام الأخيرة لوحظ التراجع بالإصابات مع تعليق إجراءات العزل وفتح سوق العمل.

وحذرت الوزارة من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أيام قليلة، ما ينذر بإمكانية حدوث موجة وبائية ثانية من كورونا .

وفي ظل الدالة التصاعدية للفيروس، أجرى مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، مساء اليوم الجمعة، مشاورات مع طاقم الوزارة، كما أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالمستجدات المتعلقة بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بالساعات الأخيرة.