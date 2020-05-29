التربية تقرر تأجيل امتحان التوجيهي لطلبة بلدة عزون العتمة بسبب كورونا

وطن: أعلنت مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في قرية عزون عتمة بمحافظة قلقيلية.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه بناءً على تعليمات محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، وتوجيهات رئاسة الوزراء الفلسطينية، فقد تقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة عزون عتمة.

وأوضحت المديرية، أنه سيتم عقد الامتحان لطلبة القرية في نهاية شهر يونيو/ حزيران أو خلال دورة شهر أغسطس/ آب.

وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح قاعة امتحان الثانوية العامة في بلدة سنيريا مع إتاحة الفرصة لطلبة بلدة بيت امين للتقدم للامتحان في بلدة سنيريا؛ وضمن الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة.

ونوهت إلى أنه بخصوص طلبة ثرية عزون عتمه المتقدمين للامتحان في قاعات مدينة قلقيلية فانهم لا يلتحقون بقاعاتهم؛ وبخصوص العاملين في امتحان الثانوية العامة من بلدة عزون عتمة؛ فإنهم لا يلتحقون بعملهم.