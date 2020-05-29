عائلة قعد لوطن: قوات الاحتلال اعدمت الشاب فادي قعد اثناء توجهه لاحضار زوجته واطفاله من الساوية

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب الذي اطلق جنود الاحتلال النار عليه في مركبته قرب النبي صالح.

وقالت مصادر لوطن ان الشاب الذي اعدمته قوات الاحتلال عصر اليوم قرب النبي صالح هو الشاب فادي عدنان سماره قعد من بلدة ابو قش.

وقالت مصادر من عائلة الشاب فادي لوطن ان مخابرات الاحتلال استدعت عصر اليوم شقيقه سامر الى مركز المخابرات في نعلين ، حيث لا يزال متواجدا هناك حتى اعداد الخبر لديهم.

وقال باسم قعد، زوج شقيقة فادي لوطن للانباء ان مخابرات الاحتلال استدعت سامر شقيق فادي الى نعلين ولا يزال موجودا لديهم حتى اعداد الخبر.

وحول وجود تاكيدات عن استشهاد فادي اكد زوج شقيقته ان الشهيد هو فادي قعد، لافتا الى ان الجثة لا تزال في مكان الحادث، وهي مغطاة بكيس بلاستيكي اسود.

من جانبه قال طه قعد احد افراد العائلة لوطن للانباء فادي كان في طريقه الى قرية الساوية من اجل احضار زوجته واطفاله، الذين كانوا يمضون بضعة ايام خلال عيد الفطر في بيت والد الزوجة.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي، قد اطلقوا عصر اليوم الجمعة، الرصاص الحي صوب مركبة في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.