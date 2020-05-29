الاحتلال يطلق النار صوب مركبة قرب قرية النبي صالح

رام الله - وطن: أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الرصاص الحي صوب مركبة في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب مركبة يقودها شاب، دون أن يتسنى معرفة مصيره، مشيرة إلى أن قوة كبيرة جيش الاحتلال حضرت للمكان.

في غضون ذلك ذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال اطلق النار تجاه سيارة بالقرب من مستوطنة حلميش بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس ضد الجنود واصابة السائق بجراح خطيرة.