اعتقال صادم لمراسل "CNN" أثناء تغطية احتجاج مينيابوليس

وطن: ألقت شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية القبض على مراسل شبكة "سي أن أن"، والطاقم المرافق له، في أثناء تغطية حية للاحتجاجات في المدينة.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا في أثناء القبض عليه، عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.

ولم يذكر عناصر الأمن أي سبب لاعتقال "جيمينز"، واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم.

وخاطب المراسل أفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز، في أثناء إلقائهم القبض عليه، بالقول: "يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون"، ثم أوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة، وقال: "سنبتعد عن طريقكم".

وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن "جيمينز" ورفاقه، مع اعتذار رسمي.