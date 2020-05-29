الاحتلال يرغم عائلة على هدم منزلها في جبل المكبر

وطن: أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزلها البالغة مساحته 85 مترا مربعا.

وأفاد موسى كساب بشير أحد ملاك المنزل بأن بلدية الاحتلال في القدس سلمتهم في السادس والعشرين من الشهر الماضي إخطارا بهدم المنزل الذي بنته العائلة قبل 7 سنوات، بحجة عدم الترخيص.

وتابع أن العائلة شرعت اليوم بهدم المنزل المكون من طابق واحد، ويؤوي 6 أفراد، مستعينة بجرافة خاصة، تجنبا لدفع غرامات مالية للاحتلال.

وفا