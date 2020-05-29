مصطفى البرغوثي يحذر من مخاطر موجة ثانية لوباء كورونا



وطن: حذر أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي من مخاطر موجة ثانية من وباء الكورونا في فلسطين بعد اكتشاف عشر حالات جديدة في منطقة قلقيلية، و استمرار اكتشاف حالات جديدة في منطقة الخليل، وبسبب تزايد خطر الاحتكاك مع الجانب الإسرائيلي في ظل تسهيل حركة تنقل العمال اليومية وحملة التصاريح علما بأن 78% من الإصابات في فلسطين مصدرها الاحتكاك بالجانب الإسرائيلي والذي شهد تصاعدا مفاجئا في عدد الإصابات اليومية لديه بوباء الكورونا من بضع حالات إلى تسع وسبعين إصابة يوم أمس.

وحذر البرغوثي من الاسترخاء في مواجهة الوباء. وأكد على أهمية الالتزام بقواعد الوقاية بما في ذلك التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات التي أثبتت فاعليتها في الوقاية من الإصابات في معظم بلدان العالم.