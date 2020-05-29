تصريح صادر عن وزير التربية والتعليم بخصوص امتحان الثانوية العامة لعام 2020

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم منح الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات التوجيهي في الدورة الحالية بسبب كورونا، فرصة للتقدم مجددا للامتحانات في أواخر الشهر القادم.

وقال وزير التربية والتعليم مروان عوراتني، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "أود طمـأنة طلبتنا وأولياء أمورهم بأن عدم تمكن أي طالب من التقدم للامتحان أو من استكماله على خلفية كورونية؛ لا يمس بأي حال من الأحوال حقه في فرص متكافئة في امتحان الثانوية العامة، حيث ستقوم الوزارة بتنظيم دورة خاصة لهذه الفئة من الطلبة في أواخر حزيران الجاري، كما سيتاح لمن يرغب منهم فرصة الجلوس للدورة الثانية في شهر آب مثلهم كباقي الطلبة".

وأوضح عورتاني أن تنظم وزارة التربية والتعليم امتحان الثانوية العامة لهذا العام في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بالمشهد الكوروني وما يرافقه من استحقاقات صحية ولوجستية تهدف بالأساس إلى توفير أفضل شروط السلامة والوقاية للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء. وقد شكّلت الحكومة لجنة وزارية موسعة للعمل بشكل متكامل لتوفير مقومات واستحقاقات انعقاد هذه الدورة في أجواء آمنة ومريحة يطمئن لها الطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف: في هذا الإطار، تم وضع بروتوكول صحي خاص يحكم كافة مفاصل الامتحان، حيث تتولى وزارة الصحة في إطار البروتوكول مهمة متابعة وضعية انتشار فايروس كورونا وانعكاسات ذلك على الطلبة، إذ تقوم الوزارة بتقدير الموقف بشكل مستمر وتقديم البيانات والرأي الخبير لوزارة التربية والتعليم بشأن الطلبة المصابين أو المخالطين أو المحجورين والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في كل حالة.

وأكد عورتاني أن المستجدات المرتبطة بالمشهد الكوروني ووتيرة انتشار الفايروس تقتضي اتخاذ جهات الاختصاص قرارات ميدانية رشيدة مستندة إلى واقع الأمور؛ بشأن قيود إضافية على الجلوس للامتحان تمس أشخاص أو مناطق.

وقال: نحن نقدر حرص المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته على إنجاح الثانوية العامة في هذه الظروف الاستثنائية ونتمنى على الجميع الحفاظ على أجواء مريحة وهادئة تُمكّن أحبتنا الطلبة من الجلوس للامتحان دون أي توتير لا طائل منه.

وأضاف: أن عدم السماح لأي طالب بالجلوس للامتحان حالياً هو فقط بدافع حمايته وحماية أقرانه من مخاطر لا تحمد عقباها، وينبغي أن لا يرى ذلك كمس بحقه في التعليم بل هو حفاظ على حقه وحق عشرات الآلاف من أقرانه في الصحة والسلامة والأمان.

يذكر أن 78480 طالباً/ة سيتوجهون غداً السبت لتقديم امتحانات التوجيهي في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، بالإضافة إلى المدارس الفلسطينية في الخارج.