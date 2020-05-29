الصحة الإسرائيلية تُحذّر من ارتفاع حاد بعدد المصابين بكورونا

وطن: حذرت وزارة الصحة الاسرائيلية ، مساء الخميس، من ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا في اليومين الاخيرين. بعد تسجيل إصابة 64 شخصا بفيروس كورونا في دولة الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن مجمل عدد مرضى الكورونا في دولة الاحتلال، بلغ 16872 ، فيما بلغ عدد الوفيات 284 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 35 اصابة وصفت بالمتوسطة و 37 خطيرة ، الى جانب 36 مصابا موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي. وقد تعافى من المرض 14679 ويبلغ عدد المرضى الحاليين 1909 .

وأكدت أنها تتابع عن كثب الارقام الجديدة وبؤر انتشار المرض في شتى الاماكن ، وتجري عمليات تقييم مستمرة ، بهدف دراسة خطواتها المقبلة في التعامل مع ارتفاع الحالات المرضية في دولة الاحتلال.

يشار الى ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبق وان اعلن في الرابع من مايو / ايار الجاري ، مع بدء تخفيف التقييدات ، بأن احد اهم المعايير لوقف التخفيفات والتسهيلات - هو عدد المصابين بالعدوى في اليوم الواحد. وقال " نحن نقول بانه اذا بلغ عدد المصابين 100 مصاب في اليوم الواحد - ليسوا من ضمن بؤر انتشار المرض - اي انهم ام يعودوا من الخارج، او في بيوت المسنين او من البلدات المعرفة " كبلدات حمراء " - بمعنى اذا تجاوز عدد الحالات المرضية المتراكمة خلال اليوم الواحد المئة اصابة عندها سنتوقف ".

هذا ويشكل عدد المصابين بالكورونا في اليوم الاخير ( 64 مصابا ) ، العدد الاكبر منذ تصريح نتنياهو انف الذكر.

(بانيت)