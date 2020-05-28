أمريكا ترسل قوات عسكرية إلى كولومبيا في عملية تستهدف حكومة مادورو

وطن: أرسلت الولايات المتحدة إلى كولومبيا، اليوم الخميس، وحدة من القوات الخاصة لمكافحة المخدرات، في عملية تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد اتهام الإدارة الأميركية لها "بالتواطؤ مع مهربي مخدرات".

وقالت السفارة الأميركية في بوغوتا، ووزارة الدفاع الكولومبية في بيانٍ مشترك، إنّ "كتيبة مساعدة القوات الأمنية التي شكّلت لتقديم المشورة ومساعدة العمليات في الدول الحليفة ستبدأ مهمتها خلال أشهر، في مطلع حزيران/يونيو المقبل".

ولم يكشف عدد القوات التي تمّ نشرها في هذه العملية الأولى التي تشكل سابقة في أميركا اللاتينية، فيما أفادت مديرة موقع "الميادين إسبانول" بأن "الوحدات الأميركية سترسل إلى المناطق الكولومبية المحاذية مع فنزويلا".

وقالت إنّ "الوحدات الأميركية أرسلت إلى كولومبيا من دون تنسيق مع السلطات الكولومبية"، مُضيفةً أنّ "السلطات الفنزويلية متيقنة بأن القوات الأميركية ستقوم بعملية إنزال في منطقة فالكون".

وأشارت واشنطن من جهتها إلى أنّ المهمة تستهدف "النظام الفاسد" الذي يقوده مادورو في فنزويلا، وتلقى دعم كولومبيا و25 دولة أميركية وأوروبية، وفق زعمها وتعبيرها.

ويتهم ترامب نظام مادورو "بالتواطؤ مع مهربي مخدرات كولومبيين لإرسال مئات الأطنان من الكوكايين وأنواع أخرى جوًا وبحرًا إلى الولايات المتحدة"، ما نفته فنزويلا مرارًا وتكرارًا.

(الميادين)