تنظيم فتح في مخيم "الجلزون" يستنكر الحملة المشبوهة ضد الشاعرة المقدسية رانيا حاتم
وطن: استنكرت الهيئة التنظيمية لحركة فتح- منطقة الشهيد رياض نايف مخيم الجلزون، الحملة المشبوهة ضد الشاعرة المقدسية رانيا حاتم.
وأشار أمين سر الهيئة التنظيمية ثائر نخلة إلى أن هذه المرأة الوطنية التي تعرضت للاعتقال عدة مرات من قبل الاحتلال، في الوقت الذي تُمعن إسرائيل وسياساتها التهويدية بنكران وجودنا الوطني والتاريخي في القدس العاصمة من خلال الاعتداء عليها بالمزاودات والتجريح.
وأضاف نخلة أن هذه الحملة الحملة المشبوهة لا تخدم سوى مشاريع النيل من صمود هامتنا الوطنية، كما أكد على الوقوف معها ومع جميع الأحرار.
وطالبت الهيئة التنظيمية في بيان وصل وطن، كافة المؤسسات الوطنية والتنظيمية برد اعتبار هذه المرأة والاعتذار الفوري لها، لأننا لن نقبل السكوت عن استهداف الأحرار من أبناء وبنات شعبنا.
داعيةَ إلى التحري الدقة حول ما يُنشر، بما لا يتماشى مع أهداف الفئات الضالة التي تحاول المساس بهذه القامات الأدبية والوطنية.
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