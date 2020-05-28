تنظيم فتح في مخيم "الجلزون" يستنكر الحملة المشبوهة ضد الشاعرة المقدسية رانيا حاتم

وطن: استنكرت الهيئة التنظيمية لحركة فتح- منطقة الشهيد رياض نايف مخيم الجلزون، الحملة المشبوهة ضد الشاعرة المقدسية رانيا حاتم.

وأشار أمين سر الهيئة التنظيمية ثائر نخلة إلى أن هذه المرأة الوطنية التي تعرضت للاعتقال عدة مرات من قبل الاحتلال، في الوقت الذي تُمعن إسرائيل وسياساتها التهويدية بنكران وجودنا الوطني والتاريخي في القدس العاصمة من خلال الاعتداء عليها بالمزاودات والتجريح.

وأضاف نخلة أن هذه الحملة الحملة المشبوهة لا تخدم سوى مشاريع النيل من صمود هامتنا الوطنية، كما أكد على الوقوف معها ومع جميع الأحرار.

وطالبت الهيئة التنظيمية في بيان وصل وطن، كافة المؤسسات الوطنية والتنظيمية برد اعتبار هذه المرأة والاعتذار الفوري لها، لأننا لن نقبل السكوت عن استهداف الأحرار من أبناء وبنات شعبنا.

داعيةَ إلى التحري الدقة حول ما يُنشر، بما لا يتماشى مع أهداف الفئات الضالة التي تحاول المساس بهذه القامات الأدبية والوطنية.