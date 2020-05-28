اللجنة الوبائية تناقش وضع فيروس كورونا وترفع توصياتها لرئيس الوزراء

وطن: ناقشت اللجنة الوطنية الوبائية وضع فيروس كورونا في فلسطين، وآخر المستجدات من الناحية الوبائية في المحافظات الفلسطينية، ورفعت توصياتها إلى رئيس الوزراء محمد اشتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عبر تطبيق التراسل عن بعد.

واطلعت اللجنة على البروتوكولات الخاصة بالقطاعات المختلفة، والتي سيتم تطبيقها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن اللجنة الوبائية تضم خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية والصحية والأكاديمية من الضفة الغربية وقطاع غزة.