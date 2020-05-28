مصر: تسجيل 1127 اصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

وطن: أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 1127 حالة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 29 وفاة، حيث كسر حاجز الإصابات 20 ألف حالة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 845 حالة وفاة.

وأشار إلى خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيا.

المصدر: RT