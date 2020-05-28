الاحتلال يعلن فتح المعابر الأحد المقبل بشكل يومي

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفتح المعابر والحواجز أمام العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، بشكل يومي اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو/أيار الجاري.

وأوضحت أنه سيسمح بدخول الفلسطينيين من أصحاب تصاريح العمل، والتجار، وBMC، والاحتياجات الطبية، ولم الشمل، والاحتياجات القضائية، والتصاريح الأخرى سارية المفعول.

وقال منسق شؤون الاحتلال إنه "لن يلزم الأشخاص الذين يدخلون الى إسرائيل بالمكوث أو المبيت فيها لفترة طويلة وإنما سيُسمح بتنقل العمال إلى إسرائيل ومنها بشكل يومي و بإلامكان تجديد التصاريح المنتهية أو التقدم بطلب تجديد للحصول على تصاريح وتجديد بطاقة الممغنطة من خلال المواقع في الضفة لكن ضمن الاجراءات الصحية المعمول بها" .