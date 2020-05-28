تحديد موعد عودة "البريميرليج"

وطن: اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس على استئناف المسابقة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي، يوم 17 يونيو المقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" وصحيفة "إندبندنت" فإنه تم التوصل خلال اجتماع الأندية إلى اتفاق يوصي بإقامة مباراتين مؤجلتين تجمعان آرسنال ضد مانشستر سيتي، وأستون فيلا ضد شفيليد يونايتد يوم 17 من الشهر المقبل، على أن تنطلق الجولة 30 يوم 20 من الشهر ذاته.

ومن الخيارات المحتملة أيضاً، أن تنطلق الجولة يوم الجمعة 19 من الشهر المقبل بمباراة واحدة فقط، تجمع بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، وتستكمل في الأيام التالية.

ويستمر الاجتماع بين مسؤولي 20 نادياً في البطولة من أجل مناقشة أمور أخرى مثل البث التليفزيوني، وإمكانية إقامة المباريات في ملاعب الأندية المضيفة بدلاً من ملاعب محايدة كما كان مقترحاً في وقت سابق.



وعادت فرق "البريميرليج" إلى التمارين الجماعية التي تشهد احتكاكاً بين اللاعبين الأربعاء، فيما أجرى المسؤولون 3 دفعات من فحوصات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.