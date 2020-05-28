كندا تسجل ارتفاعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا

وطن: سجلت كندا، اليوم الخميس، ارتفاعا ملموسا لحصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا العدد 128 حالة جديدة مقابل 105 حالات أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة نشرتها الخميس، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 128 حالة من 6671 إلى 6799.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لافت لمعدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد 105 وفيات جديدة في إحصائية أمس الأربعاء.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 963 حالة، مقارنة مع 941 في بيانات الأربعاء، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 87902 بعد أن كانت على مستوى 86939 حالة.

وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.