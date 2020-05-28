"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

رام الله- وطن: صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح أن الوزارة تعكف على إعداد التعليمات الخاصة بالنشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال، وبما ينسجم مع البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات التي تم الإعلان عنها من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبما يحقق الأهداف التربوية بعد فترة طويلة من الانقطاع عن المدارس ورياض الأطفال نتيجة الجائحة.

وبين صالح أن تنظيم الفعاليات الصيفية من مخيمات ونواد وغيرها سيتم ضمن محددات ومعايير الصحة والسلامة العامة، مؤكدا أن النشاطات الصيفية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الهادفة إلى توفير مساحة كافية للطلبة للتعبير عن مواهبهم والتفريغ النفسي وتأصيل الكفايات التربوية الكفيلة بتنمية شخصياتهم.

وأوضح أن الوزارة تؤمن بأن النشاطات الصيفية تقع في صلب الرؤيا التي تتبناها الوزارة للعودة المدروسة والتدريجية للحياة التربوية والتعليمية الطبيعية، وبما يراعي كل الضوابط التي تحقق أعلى معايير السلامة، لافتاً إلى أن "التربية" ستعلن عن هذه التعليمات بعد المصادقة عليها حسب الأصول.