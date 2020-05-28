عورتاني: 78480 طالباً يتوجهون السبت لامتحان الثانوية العامة

وطن: أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، الخميس، استكمال الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة صباح السبت، في جميع أنحاء الوطن، في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، إذ سيتوجه 78480 طالباً/ة لتقديم الامتحان.

وأكد الوزير أن الامتحان سيخضع بكل مفاصله إلى معايير الجودة المعتمدة وأن المشهد الكوروني لن ينتقص بأي شكل من الأشكال من تلك المعايير، موضحاً أن تنظيم الامتحان يتم في إطار بروتوكول صحي خاص يراعي معايير التباعد الاجتماعي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء.

وثمن عورتاني جهود اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلتها الحكومة لدعم عقد هذه الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة. وتمنى للطلبة النجاح والتوفيق في هذا الامتحان، مجدداً اعتزازه بجهود أبناء الأسرة التربوية؛ على ما بذلوه في سبيل إنجاح عقد الامتحان.