الهيئة المستقلة تطالب وكالة "اسوشييتد بريس" إعادة النظر في قرار فصل الصحفي حمد

وطن: وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، رسالة إلى جوزيف فديرمان، مدير مكتب وكالة "اسوشييتد برس" للأنباء، بخصوص قرار الوكالة فصل الصحفي إياد حمد من عمله.

وبينت الهيئة في رسالتها أن فصل الصحفي حمد هو فصل تعسفي ولم تراع الوكالة فيه حق الصحفي في الدفاع وفي الرد على ما اثير ضده من ادعاءات.

وبينت الهيئة أن كتاب الفصل استند إلى شكوى مُقدمه من جهاز الشرطة الفلسطينية، في حين أن الشرطة انكرت بشكل قاطع تقديم أية شكوى ضد الصحفي حمد.

وأشارت الرسالة إلى أن الصحفي حمد يحظى بتقدير واحترام واسعين، ومعروف بالتزامه وتفانيه في خدمة المهنة، وأن قرار فصله أصاب الأوساط الصحفية والحقوقية بصدمة.

وقد طالبت الهيئة الوكالة العدول عن قرارها الذي يسيء الى سمعتها.