مركزية فتح تبحث اليوم قرارات " إلغاء الاتفاقات " مع دولة الاحتلال والوضع الداخلي للحركة

وطن: تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها اليوم لمتابعة قرار القياده بان فلسطين في حل من الاتفاقات مع اسرائيل وبحث الاوضاع الداخلية للحركة.

وقال عضو اللجنة المركزية د. صبري صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس ان هذا الاجتماع هو الثالث ويأتي في اطارين الاول مناقشة الوضع الداخلي لحركه فتح وتطوير اليات العمل للمرحلة المقبلة والثاني متابعه الاجراءات التي تم نقاشها في الاجتماعات السابقه لمواجهه التحديات التي تواجه قضيتنا الوطني