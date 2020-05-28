دعوات للاحتشاد وأداء الصلاة بالأقصى غدًا

وطن: دعا نشطاء فلسطينيون إلى الحشد يوم غد الجمعة لأداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، مع اتخاذ لإجراءات الوقائية والالتزام بالتعليمات الصحية.

وتأتي هذه الدعوات بعد الحديث عن وضع شرطة الاحتلال شروطًا مشددة لإعادة فتح المسجد الأقصى، وعلى المصلين الوافدين إليه.

ورغم إعلان الأوقاف الإسلامية عن فتح أبواب الأقصى أمام المصلين اعتبارًا من فجر الأحد المقبل، وفق إجراءات وقائية وتدابير صحية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن نشطاء أطلقوا هاشتاغ #"جمعة فتح الأقصى"، مطالبين بالنزول غدًا وأداء الصلاة بالمسجد الأقصى.

ودعا النشطاء لأوسع مشاركة شعبية من كل مواطن يستطيع الوصول للأقصى لأداء صلاتي الفجر والجمعة فيه، وحمايته من محاولات الاحتلال وضع شروط وقيود على دخول المصلين.

ويأتي ذلك فيما تواصل دائرة الأوقاف عملها في تنظيف وتعقيم المسجد الأقصى، استعدادًا لإعادة فتحه يوم الأحد، بعد اغلاقه وتعليق دخول المصلين اليه لمدة شهرين ونصف بسبب جائحة "كورونا".

وشرع موظفو الأوقاف اليوم بوضع علامات في ساحات الأقصى للتباعد بين المصلين والحفاظ على المسافات خلال أداء الصلوات في المسجد.

وكانت دائرة الأوقاف أعلنت عن فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة في ظل استمرار أزمة حائجة "كورونا".

ونفى مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح لوكالة "صفا" أمس، وضع شروط إسرائيلية لإعادة فتح المسجد سواء بشأن حجز هويات المصلين أو تحديد الأعداد، قائلًا: إن "هذا الخبر كاذبًا وعاريًا عن الصحة، ولم يتم التواصل معنا بشأن ذلك".