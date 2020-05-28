نقابة الصحفيين تحذر من إعلام الاحتلال الموجه لضرب نسيجنا الاجتماعي

وطن: حذر نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، من إعلام الاحتلال ومن غرفة "السايبر" الإسرائيلية، التي تدير الإعلام الالكتروني بشكل موجه وممنهج، لضرب نسيجنا الوطني والاجتماعي.

وقال أبو بكر، إن هذه الغرفة تعمل على بث الفتن والشائعات، والمس بالنسيج الوطني والاجتماعي لأبناء شعبنا، من خلال نشرها الأخبار الكاذبة والملفقة عبر الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتحويل اهتمامه بالقضية الكبرى في مواجهته مع الاحتلال الى الانشغال بمشاكل داخلية.

ودعا الاعلام الفلسطيني والعربي والدولي، إلى توخي الحذر والدقة الشديدة قبل نشر اي خبر او معلومات، وضرورة التأكد من صحتها ومصدرها.