جمعيات المزارعين: الاحتلال لن يجد مزارعا واحدا يقبل التعامل معه مباشرة

وطن: قال المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، إن حكومة الاحتلال لن تجد مزارعا فلسطينيا واحدا يقبل التعامل معها مباشرة.

وأضاف ملحم، ان الاحتلال يسعى الى قضم صلاحيات السلطة الوطنية تدريجيا، لإنهاء مبرر وجودها، واستكمال تنفيذ مخططاته الاستيطانية بضم اجزاء من الضفة.

وأكد أن شعبنا واعٍ لكل هذه المخططات وللفتن والشائعات الهادفة إلى تقويض دور السلطة الوطنية، والقضاء نهائيا على حلم شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.