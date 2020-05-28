محافظ قلقيلية: ننتظر نتائج 60 من المخالطين للمصاب بفيروس كورونا في بلدة عزون

وطن: أكد محافظ مدينة قلقيلية، رافع رواجبة، أن طواقم وزارة الصحة قامت بحصر 60 من المخالطين للمصاب بفيروس كورنا في بلدة عزون عتمة، وتم سحب عينات منهم ارسلت الى المختبرات المركزية الى مدينة رام الله وننتظر نتائجها.

وأضاف في بيان له، أنه تم نقل المريض المصاب الى مشفى عمر القاسم ببلدة عزون، وتم ادخاله غرفة العناية المكثفة للمتابعة.

وناشد المواطنين توخي الحذر في نقل أي معلومة والرجوع الى الجهات الرسمية في هذا الامر، والالتزام بالتعليمات وافساح المجال امام الجهات المختصة للقيام بدورها.