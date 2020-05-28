وزارة الثقافة تنعى الفنان أيمن صفية

وطن: نعت وزارة الثقافة في بيان لها، اليوم الخميس، الفنان أيمن صفية من بلدة كفر ياسيف الذي وافته المنية إثر غرقه في البحر عن عمر ناهز 29 عاماً.

وأكدت الوزارة في بيانها اعتزازها بأيمن فناناً ومناضلاً، حيث لعب دورًا مهمًا في الحملة العالمية لحركة المقاطعة الثقافية لدولة الاحتلال، ودعت الوزارة الفنانين الفلسطينيين في كل مكان وفي أراضي 48 ، إلى الاستفادة من تجربة أيمن في رفض محاولات الشراء وتدجين الفلسطينيين في الداخل.

يذكر أن الراحل أيمن صفية درس الرقص في مدرسة رامبرت للرقص المعاصر في لندن، وشارك في عروض عديدة، منها الكلاسيكية، والمعاصرة، بالإضافة إلى المسرحيات الغنائية، في عدد من المسارح الشهيرة في برودواي وغيرها، وعمل مع مصممي رقص وفنانين، محلياً وعالمياً.