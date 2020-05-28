ردا على إلغاء السلطة للاتفاقيات الموقعة... الاحتلال يعلن وقف التنسيق المدني

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال، عن وقفها التنسيق المدني ردا على الغاء السلطة الوطنية الاتفاقيات الموقعة بما يشمله ذلك من وقف للتنسيق الأمني.

وقالت القناة "13" العبرية صباح اليوم أن الاحتلال قرر وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية وذلك رداً على قرارها بوقف التنسيق الأمني.

وكان الرئيس عباس قرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، وذلك عملا بقرار المجلس المركزي، كرد فلسطيني مباشر على الإعلان الاسرائيلي عن التوجه لضم الأغوار والمستوطنات وفرض ما يسمى بـ"السيادة الاسرائيلية" عليها.