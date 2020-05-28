نتنياهو: الفلسطينيون بعد الضم سيظلون في جيوب معزولة

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين الذين يسكنون في الأغوار سيكونون بعد تنفيذ مخطط الضم، "جيبًا فلسطينيًا معزولاً"، وسيعيشون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل" لن تقدم أي تنازلات، "بل يتوجب على الفلسطينيين التنازل"، مضيفًا، أن الفلسطينيين في حال موافقتهم على سيطرة أمنية إسرائيلية في كل المنطقة، "سيحصلون على كيان خاص بهم يسميه ترامب دولة"، وفق تعبيره.

وأضاف، "هناك من سيقول لي كما قال لي سياسي أمريكي، هذه لن تكون دولة، فقلت له أطلق عليها أي اسم تريده عليها، ما أتحدث عنه جوهر خطة ترامب التي تتضمن أسسًا كنا نحلم بها".

وعندما سألته صحيفة "إسرائيل اليوم" إن كان الفلسطينيون الذين يسكنون في الغور سيحصلون على جنسية إسرائيلية، أجاب، "لا، سيظلون كجيب فلسطيني معزول. لن نضم أريحا، سيظل هناك فلسطينيون ولكن تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وفي مقابلته مع صحيفة "ميكور ريشون" المتطرفة، أكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال "مستعد لقمع أي ردة فعل فلسطينية ميدانية على ضم الأغوار"، وذلك في الوقت الذي تُحذر فيها مستويات عسكرية وأمنية من تدهور أمني واحتجاجات في الضفة بسبب الضم.